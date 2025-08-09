Росатом та енергетичні компанії РФ: хто й чому потрапив під нові санкції, введені Зеленським

Відповідні укази від 8 серпня №594/2025, №595/2025 оприлюднені на сайті глави держави.

До санкційного пакета увійшли 18 фізичних і 17 юридичних осіб.

Як уточнив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, ці особи працювали над інтеграцією Запорізької АЕС до російської енергосистеми, брали участь у захопленні Чорнобильської АЕС, виробляли та обслуговували ядерне обладнання подвійного призначення та експортували збагачений уран через дочірні компанії у Швейцарії, Кіпрі, Нідерландах та Фінляндії.

Також своїм указом Володимир Зеленський синхронізував санкції з західними партнерами. Вони охоплюють два головні сектори – енергетику та військово-промисловий комплекс Росії, а також розгалужену мережу посередників і логістичних операторів у третіх країнах.

Також до санкційного списку увійшли дочірні компанії Газпромнафти у Росії, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані та ЄС, компанії "тіньового флоту", постачальники обладнання для російського ВПК, фінансові та логістичні посередники.