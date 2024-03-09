Росії не вдасться залякати українців ракетними ударами і примусити до капітуляції, - постпред Британії в ООН

Про це він сказав під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого обговоренню обстрілу російськими військами Одеси, повідомляє Укрінформ.

"Дії Росії демонструють повну зневагу до міжнародного права й Статуту ООН РФ намагається залякати Україну, її мешканців та тих, хто підтримує Україну. Їй не вдасться цього зробити", - наголосив Каріукі.

За його словами, українці показали, що не дозволять примусити себе до здачі.

"Росія має знати, що Об’єднане Королівство пишається своєю солідарністю з українцями", - зазначив дипломат.



Постпред Британії в ООН закликав Росію "вивести війська, припинити кровопролиття й припинити цю безглузду війну".

"Україна заслуговує на справедливий та тривалий мир, що поважатиме її територіальну цілісність. З нашою допомогою саме цього Україна досягне", - підкреслив Каріукі.