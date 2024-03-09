Росії не вдасться залякати українців ракетними ударами і примусити до капітуляції, - постпред Британії в ООН
Постійний представник Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі заявив. що Росії не вдасться залякати українців та примусити їх до капітуляції ракетними ударами по Україні
Про це він сказав під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого обговоренню обстрілу російськими військами Одеси, повідомляє Укрінформ.
"Дії Росії демонструють повну зневагу до міжнародного права й Статуту ООН РФ намагається залякати Україну, її мешканців та тих, хто підтримує Україну. Їй не вдасться цього зробити", - наголосив Каріукі.
За його словами, українці показали, що не дозволять примусити себе до здачі.
"Росія має знати, що Об’єднане Королівство пишається своєю солідарністю з українцями", - зазначив дипломат.
Постпред Британії в ООН закликав Росію "вивести війська, припинити кровопролиття й припинити цю безглузду війну".
"Україна заслуговує на справедливий та тривалий мир, що поважатиме її територіальну цілісність. З нашою допомогою саме цього Україна досягне", - підкреслив Каріукі.
- Нагадаємо, 6 березня ракета РФ вибухнула за 500 м від кортежу президента України Володимира Зеленського та прем'єра Греції, які відвідували порт в Одесі. В ОП заявили, що це міг бути замах на президента.
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