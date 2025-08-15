Росії потрібно понад 4 роки, аби повністю захопити чотири області України, – британська розвідка

Про це повідомила британська розвідка.

Там нагадали, що Путін нещодавно знову повторив свої вимоги щодо виведення українських військ із чотирьох областей: Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької.

"Виходячи з темпів поступового просування Росії на полі бою у 2025 році для того, щоб захопити 100% території чотирьох українських областей, російським силам знадобилося б приблизно ще 4,4 року", - зазначає розвідка.

За середнім рівнем щоденних втрат Росії у 2025 році ще понад 4 роки війни призведуть до близько 1 млн 930 тис. додаткових втрат серед російських військ (убитими й пораненими).

"Це на додачу до приблизно 1 060 000 втрат, яких Росія, ймовірно, вже зазнала з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, включаючи близько 250 тис. убитих або зниклих безвісти (ймовірно загиблих)", - уточнили експерти.