У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України

Про це 13 серпня заявив заступник директора департаменту інформації та друку МЗС РФ Олексій Фадєєв, коментуючи інформацію ЗМІ, що під час російсько-американського саміту "планується обговорити обмін територіями з Україною", передає Інтерфакс.

"Територіальний устрій РФ закріплений у конституції нашої країни. Цим усе сказано. Тому щодо цілей російської делегації в переговорах на Алясці, то вони диктуються винятково національними інтересами", - сказав він на брифінгу.

Зустріч Путіна й Трампа на Алясці: що відомо

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або усіх трьох.