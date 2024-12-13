Росія атакувала енергетику: Укренерго збільшило обсяги відключень

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Ворог продовжує свій терор. Знову енергетика по всій Україні під масованим ударом. Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", - зазначив Галущенко.

Укренерго збільшило обсяги відключень

Як повідомили в Укренерго, через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти обсяг застосування заходів обмеження споживання сьогодні збільшений.

"З актуальним графіком відключень можете ознайомитись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго", - додали в компанії.

Оновлені графіки від ДТЕК

У ДТЕК оприлюднили оновлені графіки відключень на 13 грудня для Києва та області, а також для Дніпропетровщини та Одещини.