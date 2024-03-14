Росія атакує південь України. Ситуація у ніч на 14 березня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Перші "шахеди" залетіли у повітряний простір України близько 01:00. Вони рухалися через Миколаївщину курсом на Кіровоградську область. Згодом вони продовжили рух у північному напрямку, створюючи загрозу для Полтавщини.

Натомість о 01:25 ще одна група ворожих безпілотників через Херсонщину рухались у напрямку Миколаївщини і далі на Кіровоградщину..

Також група "шахедів" рухалася через Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської області.

О 02:53 "шахеди" з Дніпропетровщини повернули у напрямку Полтавщини та Харківщини. Також нова група ворожих дронів полетіла на Запоріжжя.