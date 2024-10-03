Росія атакує Україну безпілотниками: у Сумах поранено 8 людей

Про це інформують Повітряні сили.

О 21:17 жителів Сумської області попередили про ворожі безпілотники в регіоні і можливу роботу ППО. Згодом про небезпеку безпілотників та КАБів поінформували Чернігівську область.

О 22:00 повітряну тривогу через ймовірну загрозу застосування ударних БПЛА та можливу роботу ППО оголосили в Полтавській області. Жителів Чернігівщини за пів години знову попередили про загрозу безпілотників.

Атака на Суми

У Сумській міській раді повідомили, що росіяни вдарили по Сумській громаді безпілотником типу "Герань-2". Станом на 21:00 було відомо про вісьмох поранених.

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