Росія атакує Україну безпілотниками: у Сумах поранено 8 людей
Російська окупаційна армія ввечері четверга, 3 жовтня, запустила по Україні ударні безпілотники: внаслідок ворожої атаки у Сумах постраждали 8 людей
Про це інформують Повітряні сили.
О 21:17 жителів Сумської області попередили про ворожі безпілотники в регіоні і можливу роботу ППО. Згодом про небезпеку безпілотників та КАБів поінформували Чернігівську область.
О 22:00 повітряну тривогу через ймовірну загрозу застосування ударних БПЛА та можливу роботу ППО оголосили в Полтавській області. Жителів Чернігівщини за пів години знову попередили про загрозу безпілотників.
Атака на Суми
У Сумській міській раді повідомили, що росіяни вдарили по Сумській громаді безпілотником типу "Герань-2". Станом на 21:00 було відомо про вісьмох поранених.
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