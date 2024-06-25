Росія може припинити страждання цивільних, - держдеп США про вибухи у Криму

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, пише Укрінформ.

"Ми надаємо зброю Україні, щоби вона могла захистити свою суверенну територію від збройної агресії. Це включає Крим, який, звісно, є частиною України", - наголосив Міллер.

Він додав, що будь-які втрати цивільного населення під час війни викликають сум, але водночас зауважив, що Росія може хоч сьогодні покласти край стражданням, спричиненим цією війною, якщо вона припинить окупацію суверенної української території та атаки на цивільне населення.