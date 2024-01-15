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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія намагається перехопити ініціативу на фронті, оскільки наближається друга річниця повномасштабного вторгнення, - Сирський

Росія намагається перехопити ініціативу на фронті, оскільки наближається друга річниця повномасштабного вторгнення, - Сирський

15 січня, 2024 понедiлок
19:00
Війна з Росією Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський

Росіяни намагаються перехопити ініціативу на фронті, адже наближається друга річниця повномасштабного вторгнення. Також вони сподіваються повернути втрачені території

Про це розповів командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський для Reuters.

"Наші цілі залишаються незмінними: утримання наших позицій... виснаження противника шляхом завдання максимальних втрат", - зазначив Олександр Сирський.

Командувач Сухопутних сил розповів, що росіяни "тиснули в кількох напрямках уздовж східного фронту, щоб отримати повний контроль над промисловим Донбасом, попри значні втрати в людях і припасах".

Також російські окупанти сподіваються повернути втрачені території на півдні Херсонської та Запорізької областей.

Сирський додав, що в той час, як росіяни намагаються відновити ініціативу, українські військові шукають можливості для удару та перебувають у активній обороні. 

"Бойові дії з обох сторін мають менший масштаб, щоб зберегти боєприпаси та людей, додав він, припускаючи, що Росія також навчилася реагувати та стримувати втрати", - йдеться в матеріалі Reuters.

За словами Олександра Сирського, ширше використання безпілотників змусило змінити тактику, а наступи на рівні батальйону - велика рідкість.

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Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Контрнаступ ЗСУ
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