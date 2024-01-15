Росія намагається перехопити ініціативу на фронті, оскільки наближається друга річниця повномасштабного вторгнення, - Сирський
Росіяни намагаються перехопити ініціативу на фронті, адже наближається друга річниця повномасштабного вторгнення. Також вони сподіваються повернути втрачені території
Про це розповів командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський для Reuters.
"Наші цілі залишаються незмінними: утримання наших позицій... виснаження противника шляхом завдання максимальних втрат", - зазначив Олександр Сирський.
Командувач Сухопутних сил розповів, що росіяни "тиснули в кількох напрямках уздовж східного фронту, щоб отримати повний контроль над промисловим Донбасом, попри значні втрати в людях і припасах".
Також російські окупанти сподіваються повернути втрачені території на півдні Херсонської та Запорізької областей.
Сирський додав, що в той час, як росіяни намагаються відновити ініціативу, українські військові шукають можливості для удару та перебувають у активній обороні.
"Бойові дії з обох сторін мають менший масштаб, щоб зберегти боєприпаси та людей, додав він, припускаючи, що Росія також навчилася реагувати та стримувати втрати", - йдеться в матеріалі Reuters.
За словами Олександра Сирського, ширше використання безпілотників змусило змінити тактику, а наступи на рівні батальйону - велика рідкість.
- 15 січня речник ЗСУ Штупун розповів про нове завдання ворога - росіяни намагаються зайти в Новомихайлівку на Донеччині.
- 15 січня офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російська армія накопичує сили та засоби в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці для відновлення наступальних дій біля Авдіївки.
- 15 січня стало відомо, що за перші 2 тижні 2024 року росіяни скинули на Авдіївку Донецької області близько 250 керованих авіабомб. При цьому за весь 2023 рік місто зазнало 146 авіаударів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.98 Купівля 37.98Продаж 38.79
- EUR Купівля 41.68Продаж 42.79
- Актуальне
- Важливе