Росія намагається перехопити ініціативу на фронті, оскільки наближається друга річниця повномасштабного вторгнення, - Сирський

Про це розповів командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський для Reuters.

"Наші цілі залишаються незмінними: утримання наших позицій... виснаження противника шляхом завдання максимальних втрат", - зазначив Олександр Сирський.

Командувач Сухопутних сил розповів, що росіяни "тиснули в кількох напрямках уздовж східного фронту, щоб отримати повний контроль над промисловим Донбасом, попри значні втрати в людях і припасах".

Також російські окупанти сподіваються повернути втрачені території на півдні Херсонської та Запорізької областей.

Сирський додав, що в той час, як росіяни намагаються відновити ініціативу, українські військові шукають можливості для удару та перебувають у активній обороні.

"Бойові дії з обох сторін мають менший масштаб, щоб зберегти боєприпаси та людей, додав він, припускаючи, що Росія також навчилася реагувати та стримувати втрати", - йдеться в матеріалі Reuters.

За словами Олександра Сирського, ширше використання безпілотників змусило змінити тактику, а наступи на рівні батальйону - велика рідкість.