Росіяни намагаються зайти в Новомихайлівку на Донеччині, - речник ЗСУ Штупун розповів про нове завдання ворога
Наразі російські окупанти найбільш активні на Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Ворог намагається оточити Авдіївку та взяти Новомихайлівку
Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону.
За його словами, це "нове завдання" окупантів, росіяни ведуть активні штурмові та наступальні дії.
"Вже три доби поспіль російські терористи досить активно завдають авіаударів, минулої доби зафіксовано 41 випадок і продовжують активні штурмові та наступальні дії - 51 випадок за вчора, знову задіюють бронетехніку. Якщо говорити про середньодобову кількість боєзіткнень, то вона тримається на рівні близько 50 вже тиждень, це в операційній зоні ОСУВ "Таврія", ну і найбільше боєзіткнень саме Авдіївський і Мар’їнський напрямок", - зазначив Олександр Штупун.
- 15 січня офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російська армія накопичує сили та засоби в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці для відновлення наступальних дій біля Авдіївки.
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- 15 січня російська окупаційна армія здійснила масований обстріл Мар'їнської громади Донецької області, внаслідок чого загинула щонайменше одна цивільна людина.
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