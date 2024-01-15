Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни намагаються зайти в Новомихайлівку на Донеччині, - речник ЗСУ Штупун розповів про нове завдання ворога

Росіяни намагаються зайти в Новомихайлівку на Донеччині, - речник ЗСУ Штупун розповів про нове завдання ворога

15 січня, 2024 понедiлок
17:13
Війна з Росією Донецька область

Наразі російські окупанти найбільш активні на Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Ворог намагається оточити Авдіївку та взяти Новомихайлівку

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону.

За його словами, це "нове завдання" окупантів, росіяни ведуть активні штурмові та наступальні дії. 

"Вже три доби поспіль російські терористи досить активно завдають авіаударів, минулої доби зафіксовано 41 випадок і продовжують активні штурмові та наступальні дії - 51 випадок за вчора, знову задіюють бронетехніку. Якщо говорити про середньодобову кількість боєзіткнень, то вона тримається на рівні близько 50 вже тиждень, це в операційній зоні ОСУВ "Таврія", ну і найбільше боєзіткнень саме Авдіївський і Мар’їнський напрямок", - зазначив Олександр Штупун. 

  • 15 січня офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов повідомив, що російська армія накопичує сили та засоби в тимчасово окупованих Донецьку та Макіївці для відновлення наступальних дій біля Авдіївки.
  • 15 січня стало відомо, що за перші 2 тижні 2024 року росіяни скинули на Авдіївку Донецької області близько 250 керованих авіабомб. При цьому за весь 2023 рік місто зазнало 146 авіаударів.
  • 15 січня російська окупаційна армія здійснила масований обстріл Мар'їнської громади Донецької області, внаслідок чого загинула щонайменше одна цивільна людина.
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Мар’їнка
Авдіївка
Читайте також:
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
14 січня, 2024 неділя
Захід не дає Україні необхідне для перемоги над Путіним, - американський генерал Брідлав
Реджеп Ердоган та Путін
Автор Юрій Мартинович
14 січня, 2024 неділя
Що об'єднує Ердогана і Путіна, та чи можуть турки пропустити військові кораблі РФ в Чорне море
фізична активність
13 січня, 2024 субота
Учені з університету Массачусетса назвали оптимальну кількість щоденних кроків для довголіття
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.98
    Купівля 37.98
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 41.68
    Продаж 42.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
15 січня
17:51
Фрідріх Мерц
Німецький опозиціонер закликав уряд надати Україні ракети Taurus, аби зруйнувати Кримський міст
17:40
Начальник Штабу оборони ЗС Італії адмірал Драгоне
Залужний запросив начальника штабу оборони збройних сил Італії спільно попрацювати на пунктах управління ЗСУ
17:36
Збір на життєво необхідне спорядження для розвідки 
17:32
Обстріл Костянтинівки
Тип зброї, якою РФ ударила по ринку в Костянтинівці 6 вересня 2023 року, досі не встановили
17:23
Олександр Новіков
США допоможуть фахівцям НАЗК виявляти необґрунтовані активи держслужбовців
17:18
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко оголосив про бій за титул IBF з колишнім абсолютним чемпіоном світу
17:18
Фінляндія
Фінські компанії експортують до Росії продукцію військового призначення, - розслідування Yle
17:00
Ексклюзив
"Списку постраждалих досі немає", – дружина військовополоненого з Оленівки розповіла про зустріч із Єрмаком і Будановим
16:57
Ексклюзив
Сценарій нападу РФ на країни НАТО стане реальним, якщо Захід не виділить Україні необхідну допомогу, - експерт Чаленко
16:53
Ексклюзив
літак ДРЛВ А-50 ВКС
Defense Express: Збиті А-50 і Іл-22 над Азовським морем - робота виключно ПС ЗСУ
16:41
На Київщині депутати сільради привласнили землі Міноборони на 36 млн грн: поліція вручила обвинувальні акти
16:39
військові облігації
Україна може отримати $300 млрд від продажу репараційних облігацій, - Reuters
16:26
Оновлено
Бундесвер
Bild заявив, що Німеччина підготувала сценарій на випадок програшу України у війні. У НАТО і бундесвері відреагували
16:20
виробництво Boeing
Авіакомпанія Boeing посилює перевірки на своїх заводах і відкриває їх для клієнтів
16:19
лікарняний
У МОЗ нагадали, в яких випадках пацієнтові можуть виписати паперовий лікарняний
16:17
Еліна Світоліна
Australian Open: Українки Світоліна, Ястремська, Костюк та Цуренко вийшли до другого кола
16:09
OPINION
Антон Швець
Росії важко виробляти ракети?
15:48
Оновлено
Залужний підтвердив ураження 2 російських літаків над Азовським морем
"Далі буде": Залужний і Повітряні сили підтвердили, що Україна уразила 2 російські літаки над Азовським морем
15:34
білоруські військові
Білоруські військові вирушили до РФ на навчання: росіяни обіцяють поділитися досвідом, набутим у війні з Україною
15:23
Ексклюзив
російські танки, окупанти, оркі
Окупанти накопичують резерви у Донецьку та Макіївці для повторного наступу на Авдіївському напрямку, - офіцер "Легіону Свободи" Морозов
14:46
окупанти Мелітополь
Окупанти на ТОТ обіцяють платити українцям за доноси на сусідів, - Спротив
14:44
МЗС Польщі
У МЗС Польщі не виключають нової хвилі біженців з України: названо причину
14:21
Південна Корея
Південна Корея планує вкласти понад $470 млрд у створення кластера з виробництва чипів
14:20
погода мокрий сніг зима
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в який день цього тижня в Україні буде найхолодніше
14:19
Окупанти
В Україні судитимуть військового РФ, який розстріляв автівку з цивільними на Чернігівщині
14:15
"Оппенгеймер" став тріумфатором премії Critics Choice Awards 2024
14:13
Естонія
Міноборони Естонії розробило план стратегії для країн Заходу, аби допомогти Україні перемогти у війні, - ЗМІ
14:01
OPINION
Богдан Данилишин
Інфляція у грудні була учетверо нижчою за прогнозовані показники
13:58
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:45
Президент України Володимир Зеленський і голова МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс
Зеленський прибув до Швейцарії: з ким зустрінеться та про що говоритиме під час візиту
13:42
санкції проти Росії
Заступник міністра фінансів США обговорить використання нових санкцій проти Росії під час візиту до Європи та Японії
13:38
відключення електроенергії
Окупанти обстріляли ТЕС на Донеччині: ситуація в енергосистемі станом на 15 січня
13:32
РФ здійснила масований обстріл Мар'їнської громади: загинула людина
13:10
Польща ЄС
Оборонні заводи в Польщі нарощують виробництво на тлі війни в Україні, – Rzeczpospolitа
13:07
На фото: Нуца Буладзе
На Євробачення-2024 від Грузії поїде співачка, яка підтримала Україну в розвʼязаній РФ війні
13:07
фейк
Вигадувала антиукраїнські фейки: у Миколаєві СБУ викрила фрілансерку, яка співпрацювала з окупантами
12:57
долари
Oxfam назвав імена п'ятьох найбагатших людей у світі
12:49
РФ обстріляла Херсонщину з дронів та артилерії: серед постраждалих – рятувальники
12:26
Смартфон
Власник Viber відкриває офіс у Києві та планує запустити цифровий гаманець
12:23
На фото: Кадр з фільму "Назавжди-Назавжди"
Український фільм "Назавжди-Назавжди" потрапив до програми про секс норвезького кінофестивалю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV