Росія намагається приховати вразливість своїх НПЗ перед атаками дронів, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Російська пропаганда активно поширює дописи, які мають "врятувати обличчя" військового керівництва РФ в умовах систематичних українських дронових ударів по нафтопереробних заводах", - пише ЦПД.

У Центрі з'ясували, що особливу увагу пропаганда приділяє заявам очільника міноборони РФ Сергія Шойгу, який хизується "новими розробками для боротьби з дронами".

Росіяни намагаються створити ілюзію контролю у боротьбі з дронами. Зокрема використовують спікерів, які просувають хвалебні оди російському ВПК.

"Насправді ж атаки дронами є ефективними та поступово руйнують російську нафтопереробну промисловість. Військові РФ публічно звітують про збиття всіх безпілотників, але пожежі на НПЗ продовжують доводити нездатність армії Росії серйозно вплинути на ситуацію", - йдеться у повідомленні ЦПД.