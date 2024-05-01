Росія намагається приховати вразливість своїх НПЗ перед атаками дронів, - ЦПД
Російська терористична влада за допомогою пропаганди намагається приховати вразливість своїх НПЗ перед атаками українських дронів
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Російська пропаганда активно поширює дописи, які мають "врятувати обличчя" військового керівництва РФ в умовах систематичних українських дронових ударів по нафтопереробних заводах", - пише ЦПД.
У Центрі з'ясували, що особливу увагу пропаганда приділяє заявам очільника міноборони РФ Сергія Шойгу, який хизується "новими розробками для боротьби з дронами".
Росіяни намагаються створити ілюзію контролю у боротьбі з дронами. Зокрема використовують спікерів, які просувають хвалебні оди російському ВПК.
"Насправді ж атаки дронами є ефективними та поступово руйнують російську нафтопереробну промисловість. Військові РФ публічно звітують про збиття всіх безпілотників, але пожежі на НПЗ продовжують доводити нездатність армії Росії серйозно вплинути на ситуацію", - йдеться у повідомленні ЦПД.
- Російські пропагандисти поширюють новий фейк про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до України, бо український фронт "ризикує розвалитися".
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