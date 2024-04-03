Росія нарощує військову потужність: Столтенберг прокоментував можливість нового наступу РФ

Про це він заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо, як вони отримують значні обсяги боєприпасів та зброї з Північної Кореї та Ірану. І як Росія змогла перевести економіку на воєнні рейки. І як Москва готова платити дуже високу ціну - як людьми, так і технікою - для мінімальних здобутків на полі бою в Україні, практично не зважаючи на людські життя", - сказав генсек.

За його словами, саме це підкреслює необхідність союзників робити більше - не лише для задоволення нагальних потреб України, а й для створення більш довгострокових структур.