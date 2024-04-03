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Війна з Росією: хроніка
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Росія нарощує військову потужність: Столтенберг прокоментував можливість нового наступу РФ

3 квітня, 2024 середа
13:19
Війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія постійно нарощує військову потужність. Він закликав союзників збільшити підтримку України

Про це він заявив перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 3 квітня, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо, як вони отримують значні обсяги боєприпасів та зброї з Північної Кореї та Ірану. І як Росія змогла перевести економіку на воєнні рейки. І як Москва готова платити дуже високу ціну - як людьми, так і технікою - для мінімальних здобутків на полі бою в Україні, практично не зважаючи на людські життя", - сказав генсек.

За його словами, саме це підкреслює необхідність союзників робити більше - не лише для задоволення нагальних потреб України, а й для створення більш довгострокових структур.

  • В Інституті вивчення війни нещодавно припустили, що російські військові наприкінці весни можуть розпочати масштабний наступ в західній частині Донецької області.
Теги:
Світ
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Єнс Столтенберг
НАТО
Світ про Україну
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