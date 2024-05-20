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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія не обмінює захисників Маріуполя, родичі не мають доступу до інформації з боку РФ, - сестра полоненого бійця 74-ї бригади
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Росія не обмінює захисників Маріуполя, родичі не мають доступу до інформації з боку РФ, - сестра полоненого бійця 74-ї бригади

20 травня, 2024 понедiлок
18:06
Війна з Росією

Представниця громадської організації "Рада дружин та матерів захисників України "Жінки зі сталі" Софія Черепанова зазначила, що родичі полонених оборонців Маріуполя не мають інформації щодо їхнього стану здоров'я

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Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, ситуація кардинально не змінилася. Наших полонених багато. Захисники Маріуполя - це окрема категорія, яких обмінювати не хочуть. У родичів полонених немає доступу до інформації з боку Росії, немає новин, немає зв'язку. Ми не знаємо в якому стані зараз перебувають наші оборонці в полоні", - зауважила Черепанова. 

Представниця громадської організації "Рада дружин та матерів захисників України "Жінки зі сталі" також додала, що 86 днів жахливої оборони Маріуполя далися важко українським захисникам.

"Це відобразилось на їхньому здоров'ї. Плюс ще два роки катівень, два роки голоду й холоду. Важко уявити, якими хлопці та дівчата до нас повернуться, серед яких і мій брат", - наголосила Черепанова.

  • 16 травня 2022 року українські військові розпочали вихід з маріупольського металургійного комбінату "Азовсталь".  Тривала так звана евакуація, а радше вихід у "почесний полон", із 16 до 21 травня. До цього, з 24 лютого 2022 року, воїни обороняли Маріуполь. Згідно з наказом верховного головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського 20 травня 2022 року, з метою збереження життя військовослужбовців, оборона Маріуполя була зупинена.
  • Два роки тому вище військово-політичне керівництво України наказало припинити оборону Маріуполя і вийти з території Азовсталі в полон.
Теги:
Новини
Маріуполь
військові
ЗСУ
полонені
Донеччина
окуповані території
Військові новини
Азовсталь
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