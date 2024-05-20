Росія не обмінює захисників Маріуполя, родичі не мають доступу до інформації з боку РФ, - сестра полоненого бійця 74-ї бригади

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, ситуація кардинально не змінилася. Наших полонених багато. Захисники Маріуполя - це окрема категорія, яких обмінювати не хочуть. У родичів полонених немає доступу до інформації з боку Росії, немає новин, немає зв'язку. Ми не знаємо в якому стані зараз перебувають наші оборонці в полоні", - зауважила Черепанова.

Представниця громадської організації "Рада дружин та матерів захисників України "Жінки зі сталі" також додала, що 86 днів жахливої оборони Маріуполя далися важко українським захисникам.

"Це відобразилось на їхньому здоров'ї. Плюс ще два роки катівень, два роки голоду й холоду. Важко уявити, якими хлопці та дівчата до нас повернуться, серед яких і мій брат", - наголосила Черепанова.