Вихід з Азовсталі 2 роки тому: Редіс показав фото перемовин з росіянами перед отриманням наказу

Про ці дні нагадав Денис Прокопенко з позивним Редіс, підполковник Національної гвардії України, командир бригади спеціального призначення "Азов".

"До цього, в результаті раунду важких перемовин з російською стороною, було досягнуто домовленостей щодо евакуації цивільних із заводу "Азовсталь". Сотні людей, жителів Маріуполя, які знайшли прихисток на території заводу, були врятовані. Всі цивільні, які переховувалися від ворожих бомбардувань на Азовсталі, лишилися живими. Остання цивільна особа залишила територію заводу 7 травня 2022 року", – написав він.

Редіс також оприлюднив світлину перемовин з росіянами, які відбулися на нейтральній території, між підприємством "Комунальник" і металургійним заводом "Азовсталь" у травні 2022 року. Й нагадав, що Маріупольський гарнізон продовжував тримати оборону до відповідного наказу вищого командування.

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"Оборона Маріуполя врятувала Україну. Ціною цього порятунку стали життя наших бійців, котрі загинули у міських боях та в результаті теракту в Оленівці, і свобода сотень наших побратимів, які вже 2 роки перебувають у російському полоні. Минуло 2 роки. 2 роки спротиву понад 900 військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", які своїми відчайдушними діями врятували Україну, а зараз перебувають у російському полоні. Їхні імена не забуті. Сьогодні кожен наш бій, кожен постріл і кожен крок має на меті одне – повернути полонених азовців додому. І поки цього не станеться, ми не зупинимось і не припинимо боротьбу. Ми повернемо всіх. І визволимо кожного", – додав Денис Прокопенко.