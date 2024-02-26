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Війна з Росією: хроніка
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Росія не зупиниться і не готова до перемовин, - політтехнолог Загородній

26 лютого, 2024 понедiлок
12:38
Війна з Росією Тарас Загородній

Тарас Загородній, політтехнолог, вважає, що Росія буде готова до перемовин, коли буде знищена її нафтова промисловість

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На Заході завжди існували кола, які хотіли, щоб ця війна швидше припинилася, і вони повернулися до звичної торгівлі з Росією. Нагадаю, що перші три місяці після повномасштабного вторгнення канцлер Німеччини Шольц, президент Франції Макрон і на той час діючий прем'єр-міністр Італії Драгі відверто вмовляли Україну здатися. До речі, є план Драгі, який зареєстрований в ООН, і там всі "хотєлкі" Росії зафіксовані. Звичайно, залишаються кола на Заході, які продовжують цього хотіти. Але, на мою думку, вже багато людей на Заході розуміють, що Росія пройшла точку неповернення і вона не зупиниться", - прокоментував політтехнолог.

За його словами, Росія не зупиниться, тому що вже у неї з'явилася інфраструктура, яка обслуговує війну.

"РФ сам факт перемовин використовує як спосіб зірвати допомогу Україні, щоб припинити постачання зброї, підписання безпекових угод. А далі Росія накинеться на Україну з новими силами. Ми повинні розуміти, що сама країна-агресорка не готова на будь-які переговори, це все ігри, щоб перегрупуватися та накопичити ресурс. А до перемовин Росія буде готова, коли буде знищена її нафтова промисловість, тоді у них з'являться проблеми з економікою, експортом енергоносіїв. Для України критично важливо знищити порти Новоросійська, бо у росіян не так багато портів, які мають гарну логістику та не замерзають", - зауважив Тарас Загородній.

  • Росія намагається переконати світ, що президент Володимир Путін нібито прагне миру в Україні, на відміну від США. Так РФ хоче перекласти відповідальність за війну на Штати.
  • Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що вони нібито готові до політико-дипломатичного закінчення війни в Україні, але "з урахуванням реалій на землі".
Теги:
Україна
Росія
ООН
Франція
Італія
Німеччина
Захід
нафта
Емманюель Макрон
Економіка
переговори з РФ
Олаф Шольц
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