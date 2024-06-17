Росія ніколи не була країною-переможницею на великих дистанціях, - історик Алфьоров

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нам необхідно зараз моделювати коридор, в якому маємо зібрати все важливе для розуміння сьогоднішньої ситуації. Що таке перемога? Що таке цілісність України? Що таке РФ як агресор та остання диктатура Європи? Це все розуміння ми й маємо доносити через погляди військовослужбовців, наш особовий склад розуміє, що Росія не така велика, як вона намагається це продемонструвати. Вона вже захлинається і не може воювати власною зброєю, бо змушена брати зброю в інших країнах, тиснути на дипломатів. Я, як історик, зауважу, що Росія ніколи не була країною-переможницею на великих дистанціях", - підкреслив Олександр Алфьоров.

За його словами, всі перемоги Росії – спринти, дистанції на короткий забіг, а далі вона видихається.

"Це пов'язано і з російською економікою, і логістикою, бо величезна країна – величезні проблеми. Росія вже задихнулася у 2023 році й почала йти на контакти з Кім Чен Ином. Бачимо, як у РФ почали маніпулювати - то готові на перемогу, то на перемовини, то відтягувати час. Все це доводить, і ми маємо про це говорити, що Росія – не бігун на великі дистанції. Їхня тактика в історії – прийти, закидати, створити ілюзію", - резюмував історик.