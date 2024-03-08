Росія обстріляла Чугуїв та Куп'янськ: загинули цивільні, є руйнування

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 23:11 Синєгубов заявив, що росіяни застосували РСЗВ для обстрілу Куп'янська. Загинули двоє цивільних людей - чоловік та жінка, дані встановлюються.

Також пошкоджені житлові будинки, є загоряння автомобіля.

"Розбір завалів триває", - йдеться у повідомленні.

У Чугуєві поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік. Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автівок.