Росія обстріляла Чугуїв та Куп'янськ: загинули цивільні, є руйнування
У ніч з 7 на 8 березня російські терористи обстріляли Харківщину
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 23:11 Синєгубов заявив, що росіяни застосували РСЗВ для обстрілу Куп'янська. Загинули двоє цивільних людей - чоловік та жінка, дані встановлюються.
Також пошкоджені житлові будинки, є загоряння автомобіля.
"Розбір завалів триває", - йдеться у повідомленні.
У Чугуєві поранення отримали 17-річний хлопець та 37-річний чоловік. Зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автівок.
- Рада оборони Харківської області у четвер, 7 березня, ухвалила рішення про евакуацію ще з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку.
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