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Війна з Росією: хроніка
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Росія обстріляла Красногорівку на Донеччині: загинули двоє літніх людей, є поранений

30 березня, 2024 субота
14:40
Війна з Росією обстріл

30 березня російська армія обстріляла з артилерії приватний сектор із щільною житловою забудовою у Красногорівці на Донеччині. Двоє людей загинули та одна зазнала поранень

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу. Лікарі діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

На іншій вулиці жертвою армії РФ стала 70-річна жінка – вона загинула у власній оселі.  

Також пошкоджені обстрілом житлові будинки містян й господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Теги:
Україна
Росія
російська армія
Донеччина
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2024, субота
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