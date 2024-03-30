Росія обстріляла Красногорівку на Донеччині: загинули двоє літніх людей, є поранений

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Під час ворожої атаки загинув 73-річний чоловік, який перебував в одному з будинків. Його 50-річну доньку, котра зазнала тілесних ушкоджень на подвір’ї, доставлено до медичного закладу. Лікарі діагностували у потерпілої мінно-вибухову травму та осколкові поранення.

На іншій вулиці жертвою армії РФ стала 70-річна жінка – вона загинула у власній оселі.

Також пошкоджені обстрілом житлові будинки містян й господарські споруди.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).