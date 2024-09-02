Росія обстріляла Куп'янськ: загинула 78-річна жінка
Вдень понеділка, 2 вересня, російська армія обстріляла місто Куп'янськ на Харківщині, внаслідок чого загнула літня жінка
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, о 15:30 окупанти вдарили по місту Куп'янськ.
Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Загинула 78-річна жінка, звітував очільник ОВА.
- У понеділок, 2 вересня, російська окупаційна армія вдарила керованою авіабомбою по Харкову та Руській Лозовій. Через обстріли постраждали 8 людей.
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