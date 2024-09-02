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Росія обстріляла Куп'янськ: загинула 78-річна жінка

Ксенія Золотова
2 вересня, 2024 понедiлок
17:44
Війна з Росією Куп'янськ

Вдень понеділка, 2 вересня, російська армія обстріляла місто Куп'янськ на Харківщині, внаслідок чого загнула літня жінка

Зміст

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, о 15:30 окупанти вдарили по місту Куп'янськ. 

Внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. Загинула 78-річна жінка, звітував очільник ОВА.

  • У понеділок, 2 вересня, російська окупаційна армія вдарила керованою авіабомбою по Харкову та Руській Лозовій. Через обстріли постраждали 8 людей.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Харківщина
Куп'янськ
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