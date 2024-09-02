РФ вдарила КАБом по Харкову і передмісті: 6 постраждалих

Про вибухи повідомили мер Харкова Ігор Терехов й очільник ОВА Олег Синєгубов.

Так, ворог вдарив КАБом по Руській Лозовій. Унаслідок цього пошкоджено приватне домоволодіння. За попередніми даними, є один постраждалий.

Крім цього, російський удар прийшовся по Харкову - зафіксоване влучання у Київському районі. Станом на 15:45 люди не постраждали. Через атаку пошкоджена автівка.

Пізніше Терехов повідомив, що через удар по Харкову постраждали 4 жінки. Вони у стані середньої важкості.

"На місці одного з прильотів горять гаражі, у навколишніх будинках вибиті шибки, пошкоджено теплотрасу", - додав Терехов й наголосив, що через обстріл також постраждав об'єкт спортивної інфраструктури.

Станом на 16:15 через обстріл Київського району Харкова постраждали 5 людей, пише мер міста.