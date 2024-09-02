У серпні війська РФ 11 разів обстріляли Харків і поранили 147 людей, - мерія
Протягом серпня російські окупанти атакували Харків 11 разів. Під час останнього обстрілу росіяни вдарили по місту новим типом зброї - гібридом ракети та керованої авіаційної бомби
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Після нетривалого періоду затишшя у серпні Росія знову активізувала свої атаки на Харків", - зазначив він.
Терехов додав, що новими цілями ворога, як і завжди, стали цивільні обʼєкти та звичайні мирні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали.
Так, за даними департаменту надзвичайних ситуацій Харківщини, у серпні 213 сигналів повітряної тривоги у Харкові загалом тривали майже 380 годин - 16 діб. Крім того, 29 разів у місті оголошувалася реальна загроза обстрілу.
За 11 масованих обстрілів Харкова росіяни 6 разів застосували ФАБи й один раз авіабомбу УМПБ Д-30, а також двічі обстрілювали місто ракетами Х-59 та "Іскандером-М".
Крім цього, під час вечірнього обстрілу 31 серпня ворог вперше за час війни застосовував по Харкову нетипову зброю "Грім-Е1". Це гібрид ракети та керованої авіаційної бомби.
- Уже 1 вересня, російська армія запустила по Харкову 10 ракет: було пошкоджено цивільну інфраструктуру та поранено 44 людини, серед них 7 дітей. Президент Зеленський наголосив, що мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор.
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