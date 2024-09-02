У серпні війська РФ 11 разів обстріляли Харків і поранили 147 людей, - мерія

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Після нетривалого періоду затишшя у серпні Росія знову активізувала свої атаки на Харків", - зазначив він.

Терехов додав, що новими цілями ворога, як і завжди, стали цивільні обʼєкти та звичайні мирні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали.

Так, за даними департаменту надзвичайних ситуацій Харківщини, у серпні 213 сигналів повітряної тривоги у Харкові загалом тривали майже 380 годин - 16 діб. Крім того, 29 разів у місті оголошувалася реальна загроза обстрілу.

За 11 масованих обстрілів Харкова росіяни 6 разів застосували ФАБи й один раз авіабомбу УМПБ Д-30, а також двічі обстрілювали місто ракетами Х-59 та "Іскандером-М".

Крім цього, під час вечірнього обстрілу 31 серпня ворог вперше за час війни застосовував по Харкову нетипову зброю "Грім-Е1". Це гібрид ракети та керованої авіаційної бомби.