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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія перекинула у Крим десятки радянських танків Т-62, - "Атеш"

Росія перекинула у Крим десятки радянських танків Т-62, - "Атеш"

23 лютого, 2024 п'ятниця
19:29
Війна з Росією Т-62, Крим

Партизани зафіксували прибуття великої кількості танків армії РФ на залізничній станції у тимчасово окупованій Євпаторії

Про це повідомляє телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

За словами партизан, успішні дії ЗСУ на фронті змушують росіян розконсервувати свої резерви.

"Наші агенти спостерігали за розвантаженням танків у Євпаторії на станції Товарна. Після розвантаження наш агент нарахував понад 30 танків типу Т-62. Слід зазначити, що це радянські танки, які вироблялися до 1975 і були зняті з озброєння в Росії", - пише "Атеш".

Партизани додали, що відсутність нових зразків танків на полі бою та заміна їх старими не сильно підніме вогневу міць РФ.

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє не лише на території України, а й Росії. Зокрема агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога. 

Теги:
Відео
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Військові новини
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