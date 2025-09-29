Росія піде на мир лише за однією з двох умов, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий

Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Tomahawk дуже посилить наші переговорні позиції. Адже давайте дивитися в суть проблеми. За яких умов Росія піде на мир? Лише за однієї з двох умов: або російська армія повністю втратить свою боєздатність, або в самій Росії настане повний економічний колапс і хаос у державному управлінні", - зазначив Дикий.

За словами ветерана російсько-української війни, лише за однієї з цих умов, а в ідеалі, коли обидві умови поєднаються, - Росія серйозно говоритиме про мир. Але чи буде тоді взагалі сенс говорити з ворогом?

"Але допоки хоча б одна з цих умов не досягнута, миру точно не буде. Відповідно, будь-що, що може наблизити одну з цих проміжних цілей на шляху до миру, - корисне. І Tomahawk може стати достатньо ефективним засобом для досягнення обох цих цілей. Це може вплинути як на боєздатність російської армії, так і на економіку та управління державою", - резюмував Дикий.