Росія піде на мир лише за однією з двох умов, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
Росія піде на мир лише за однієї з двох умов: або армія РФ втратить боєздатність, або в країні настане економічний колапс і хаос у державному управлінні
Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.
"Tomahawk дуже посилить наші переговорні позиції. Адже давайте дивитися в суть проблеми. За яких умов Росія піде на мир? Лише за однієї з двох умов: або російська армія повністю втратить свою боєздатність, або в самій Росії настане повний економічний колапс і хаос у державному управлінні", - зазначив Дикий.
За словами ветерана російсько-української війни, лише за однієї з цих умов, а в ідеалі, коли обидві умови поєднаються, - Росія серйозно говоритиме про мир. Але чи буде тоді взагалі сенс говорити з ворогом?
"Але допоки хоча б одна з цих умов не досягнута, миру точно не буде. Відповідно, будь-що, що може наблизити одну з цих проміжних цілей на шляху до миру, - корисне. І Tomahawk може стати достатньо ефективним засобом для досягнення обох цих цілей. Це може вплинути як на боєздатність російської армії, так і на економіку та управління державою", - резюмував Дикий.
- Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг вважає, що генерал Кіт Келлог говорив про удари ракетами ATACMS вглиб Росії, а не про ракети морського базування Tomahawk. На сьогодні у США на озброєнні лише дві наземні установки для ракет Tomahawk.
- Колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко зазначив, що російська загроза, діяльність наркокартелів і військові виклики з боку Китаю стануть головними темами наради з генералами, яку планує провести Дональд Трамп на військовій базі у Вірджинії.
