Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у Донецькій області, — ЦПД

Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у Донецькій області, — ЦПД

Дар'я Тарасова
27 серпня, 2025 середа
14:06
Війна з Росією

Пропаганда РФ повідомляє про буцімто підкидання Україною отруйних речовин у воду та продукти і маскування їх під "постачання провізії російського виробництва"

Зміст

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Росіяни поширюють фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у зоні бойових дій на Донеччині. Як зазначають у ЦПД, у такий спосіб вони намагаються перекласти відповідальність за будь-які наслідки на українські Сили оборони.

Так, російські медіаресурси повідомляють про буцімто підкидання отруйних речовин у воду та продукти і маскування їх під "постачання провізії російського виробництва".

"Ці повідомлення не мають жодного стосунку до реальності та є типовим прикладом маніпуляцій з метою виправдання агресивних дій РФ і створення інформаційного алібі для власних військових злочинів", - додали у ЦПД.

  • Раніше у Центрі протидії дезінформації попередили, що російські пропагандисти почали поширювати фейк про нібито підготовку Україною серії ударів по Краматорську.

 

Новини
Донеччина
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
