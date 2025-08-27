Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у Донецькій області, — ЦПД

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Росіяни поширюють фейк про нібито підготовку Україною "провокацій" з небезпечними речовинами у зоні бойових дій на Донеччині. Як зазначають у ЦПД, у такий спосіб вони намагаються перекласти відповідальність за будь-які наслідки на українські Сили оборони.

Так, російські медіаресурси повідомляють про буцімто підкидання отруйних речовин у воду та продукти і маскування їх під "постачання провізії російського виробництва".

"Ці повідомлення не мають жодного стосунку до реальності та є типовим прикладом маніпуляцій з метою виправдання агресивних дій РФ і створення інформаційного алібі для власних військових злочинів", - додали у ЦПД.