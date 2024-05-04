Росія повністю адаптувала армію до виснажливої війни: британська розвідка спрогнозувала збільшення втрат РФ

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що середньодобова кількість втрат росіян, убитих і поранених, в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на рівні 2024 року - 899 втрат за добу.

"﻿Імовірно, що кількість втрат Росії знову зросте протягом наступних двох місяців, оскільки вони відновлять спеціальні наступальні операції на сході України. Це сталося після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після падіння Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

У розвідці припускають, що цілком ймовірно, попри надзвичайну ціну життя Росія повністю адаптувала свою армію до виснажливої війни, яка покладається на масу над якістю. Така тенденція, ймовірно, триватиме протягом усієї війни в Україні та матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії.