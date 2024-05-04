Росія повністю адаптувала армію до виснажливої війни: британська розвідка спрогнозувала збільшення втрат РФ
Розвідка Британії прогнозує протягом найближчих двох місяців зростання втрат у російській армії на війні з Україною. Проте Кремль повністю адаптував армію до виснажливої війни
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що середньодобова кількість втрат росіян, убитих і поранених, в Україні протягом квітня 2024 року залишилася на рівні 2024 року - 899 втрат за добу.
"Імовірно, що кількість втрат Росії знову зросте протягом наступних двох місяців, оскільки вони відновлять спеціальні наступальні операції на сході України. Це сталося після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після падіння Авдіївки", - йдеться у повідомленні.
У розвідці припускають, що цілком ймовірно, попри надзвичайну ціну життя Росія повністю адаптувала свою армію до виснажливої війни, яка покладається на масу над якістю. Така тенденція, ймовірно, триватиме протягом усієї війни в Україні та матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Українським захисникам вдалося відбити низку атак окупантів на семи напрямках і ліквідували ще понад 1200 військових РФ.
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