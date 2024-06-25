Росія продовжує реалізовувати тактику повзучого наступу, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що російська окупаційна армія намагається реалізовувати тактику повільного наступу по всій лінії фронту
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Противник почав наступальні дії з жовтня 2023 року. Це чергова фаза наступу. Зараз росіяни щодня намагаються використати перевагу в живій силі для просування на фронті. Відповідно, протяжність фронту зросла й перевищує 930 км. Складається враження, що окупанти хочуть максимально використати вікно можливостей, яке було спричинене затримкою постачання Україні американської військової допомоги", - пояснив Згурець.
За словами аналітика, росіяни за допомогою артилерії та живої сили намагаються протискати українську оборону.
"У цілому росіяни продовжують реалізовувати стратегію повзучого наступу. Зокрема, коли артилерією та живою силою намагається протискати нашу оборону. Саме тому, за оцінками військових експертів та військо-політичного керівництва України, зараз надзвичайно складний період на фронті. Втім, як зауважив очільник ГУР МО України Кирило Буданов, армагедону на фронті не буде. Не знаю, який сенс вкладає в це слово Буданов, але розумію, що в будь-якому разі наші війська триматимуть оборону", - додав він.
- 25 червня у Генштабі повідомили, що протягом минулої доби російська армія втратила щонайменше 1100 військових. Крім того, українські захисники ліквідували десятки одиниць ворожої техніки
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