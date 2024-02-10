МЗС РФ підтвердило розірвання договору оренди з посольством України в Москві
Росія розірвала договір оренди з посольством України у Москві у відповідь на рішення Київської міськради 2023 року
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Росії.
Росія розірвала договір оренди з посольством України у Москві у відповідь на рішення Київської міськради, яка у 2023 році заявила про припинення договору оренди з російським посольством у Києві.
"Як відомо, у дипломатії існує принцип взаємності. У зв'язку з цим Департаментом міського майна міста Москви було також прийнято рішення припинити договори оренди на земельні ділянки, надані під розміщення Посольства України в Москві. Українську сторону в установленому порядку про це поінформовано", - зазначили у відомстві.
За інформацією російських ЗМІ, договір вже розірвали, але нібито "через перенасиченість інформаційного простору українською повісткою на цьому не акцентували".
- 20 квітня, столична рада розірвала договір оренди землі з посольством Росії та просить Кабмін повернути майно до власності держави.
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