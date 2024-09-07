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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія уже готує і обов'язково здійснить контрнаступ, намагаючись витіснити ЗСУ з Курська, - полковник Грант
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Росія уже готує і обов'язково здійснить контрнаступ, намагаючись витіснити ЗСУ з Курська, - полковник Грант

Тетяна Нижник
7 вересня, 2024 субота
13:56
Війна з Росією Курська область

Полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що ЗСУ втратили ініціативу в Курській області, її потрібно десь повернути

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Дивлячись на карту, важко сказати, де зараз найбільший тиск на Курському напрямку, але ми можемо бути абсолютно впевнені, що Росія уже готує і обов'язково здійснить контрнаступ. Вони намагатимуться витіснити наші війська з Курська, і тоді це стане питанням ресурсів. У найближчі два-три тижні буде незрозуміло, що відбуватиметься далі. Ми не можемо цього передбачити, натомість можемо лише спостерігати, сподіватися і вірити, що Збройні сили України готові до всього, що Росія проти них розгорне, чи то на Курському напрямку, чи то на Сході України", - зазначив Грант.

За його словами, тиск з боку Росії все ж залишатиметься. Операція може перетворитися на чергову ділянку лінії оборони, якщо ЗСУ не зможуть знову десь прорватися.

"Без сумніву, ми втратили ініціативу в Курській області, і нам потрібно десь її повернути. Але прорив ЗСУ у Курській області став несподіванкою для всіх, і це чудово, оскільки було продемонстровано, що оперативна безпека сил оборони була на висоті. Впродовж перших кількох тижнів ініціатива була на боці українців, хоча зараз ми стикаємося з дедалі сильнішою обороною росіян", - додав він.

  • Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що реакція Росії на операцію ЗСУ в Курській області була "повільною і розсіяною".
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Курськ
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