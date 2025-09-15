Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 9 людей поранено

Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у facebook.

Уночі Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська.

Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, фото: Олександр Гончаренко/ facebook

"О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста", - уточнив Гончаренко.

За його інформацією, станом на ранок відомо про 9 поранених. Всім постраждалим надається медична допомога.

Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.