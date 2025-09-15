Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 9 людей поранено
Вночі на 15 вересня російська злочинна армія завдала ударів трьома бомбами по центру Краматорська. Станом на ранок відомо про 9 поранених
Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у facebook.
Уночі Росія вдарила трьома бомбами по центру Краматорська.
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, фото: Олександр Гончаренко/ facebook
"О 23:10, з використанням трьох ФАБ-250 з модулем УМПК, російські війська завдали удару по центральній частині міста", - уточнив Гончаренко.
За його інформацією, станом на ранок відомо про 9 поранених. Всім постраждалим надається медична допомога.
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, фото: Олександр Гончаренко/ facebook
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, фото: Олександр Гончаренко/ facebook
Всі відповідні служби та комунальні підприємства працюють над ліквідацією наслідків.
- Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що зараз відбувається етап накопичення російських сил для того, щоб далі тиснути на нашу оборону та створити умови для охоплення Покровська. За його словами, це буде вкрай важлива битва цього року, тому що без захоплення Покровська просуватися далі противнику до Слов'янська та Краматорська просто неможливо, навіть в умовах переваги ворога в живій силі та техніці.
