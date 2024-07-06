Росія вдарила по Нікопольщині, вбивши 65-річну жінку
У суботу, 6 липня, російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпровщини, внаслідок чого загинула 65-річна жінка та пошкоджено цивільну інфраструктуру
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
"Трагічна звістка з Нікопольщини. Загинула 65-річна жінка. Її вбили росіяни, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду", - написав він.
За словами очільника ОДА, внаслідок обстрілу також пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер. Інші наслідки атаки уточнюються.
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA
- Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе