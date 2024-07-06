Окупанти обстріляли зі "смерчів" два населених пункти Донеччини: щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Українськ Селидівської громади потрапив під вогонь "смерчів" — наразі відомо про 1 загиблого і 2 поранених, зазначив очільник ОДА. За його словами, там пошкоджено 4 двоповерхівки та 1 приватний будинок.

Філашкін розповів, що ще 1 людина, за попередньою інформацією, поранена у Покровську. У місті пошкоджено адмінбудівлю.

"Росіяни щодня б'ють по мирних жителях Донеччини. Не перетворюйте себе на мішень! Евакуюйтесь своєчасно!" - закликав голова Донеччини.