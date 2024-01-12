Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія виготовляє більше боєприпасів, проте їх якість погіршується, - Буданов

Росія виготовляє більше боєприпасів, проте їх якість погіршується, - Буданов

12 січня, 2024 п'ятниця
15:41
Війна з Росією Кирило Буданов

РФ з кінця минулого літа почала збільшувати кількість виготовлення боєприпасів, однак їх якість стає гіршою в порівнянні з минулими роками

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Le Monde.

"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів", - сказав він.

Також очільник розвідки зазначив: існувала думка про те, що Москва має слабку економіку, але сильну армію. Однак виявилося, що навпаки.

Також голова ГУР МО вважає, що санкцій проти РФ зараз недостатньо. На його думку, обмеження повинні були б зачепити основні сектори російської економіки, а саме: енергетику, металургію і фінансову систему.

Він також додав, що українські Сили оборони потребують більше снарядів і артилерійських систем, зазначивши, що мова йде не лише про сучасні технології, а й про старі, які вже не використовують.

"Ті, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території. Росія веде війну не лише проти України. Вона веде війну проти НАТО, про що з самого початку твердить їхня пропаганда", - сказав Буданов.

  • В інтерв'ю Кирило Буданов також розповів, що через українські атаки Криму РФ намагається створити військово-морську базу на окупованій території Грузії.
Україна
Росія
зброя
ГУР
Кирило Буданов
Читайте також:
Обстріл Харкова 11.01.2024
11 січня, 2024 четвер
Синєгубов про обстріл Харкова 10 січня: "Це були ракети не російського виробництва"
На фото: Олена Крючкова
11 січня, 2024 четвер
Художниця Крючкова заявила, що Морозюк сплагіатила її картини 2018 року
Приват24
11 січня, 2024 четвер
У застосунку Приват24 з'явилась нова послуга. Деталі
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.84
  • EUR
    Купівля 41.8
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 січня
16:15
Оновлено
британія україна
Україна та Велика Британія підписали угоду про гарантії безпеки
16:02
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
Військовий експерт Ступак розповів, що отримає КНДР від Росії в обмін на балістичні ракети
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні розпочався новий етап земельної реформи
16:00
На фото: Джей Ло в комбінезоні російського бренду
Після кліпу в сукні FROLOV: Джей Ло знялась для обкладинки нового альбому в комбінезоні російського бренду
15:56
Ексклюзив
Існує ймовірність, що Іран може підняти свої проксі для атак на американські бази: експерт-міжнародник Данилов про ситуацію в Ємені
15:45
Михайло Федоров
Федоров назвав виготовлення 1 млн FPV-дронів на рік "цілком реалістичною ціллю"
15:40
Японія запустила супутник
Японія запустила супутник для збору розвідданих про військові переміщення КНДР
15:12
Документи від "КіберСпротив"
Як виробник російських БПЛА "Орлан-10" й досі отримує іноземне устаткування, незважаючи на санкції
14:56
окупанти орки
Провели рейд по дитячих секціях: на ТОТ Запоріжжя росіяни шукають інформаторів серед підлітків
14:48
порт
Румунія отримає €126 млн від ЄС на підтримку портів для українського експорту
14:29
Україна закликала Індію долучитися до відбудови: яких інвестицій очікує Київ
14:18
музика
Кількість прослуховувань музики на стримінгах у 2023 році вперше перевищила 4 трлн
14:15
Давид Арахамія
Електронні повістки, навчання, призов людей з інвалідністю: Арахамія розповів, через які норми законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання
14:08
OPINION
Павло Вернівський
Про вади нашої влади
14:05
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу
14:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:58
Каховська ГЕС
Загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС досі лежать під завалами будинків, – влада Голої Пристані
13:37
щеплення вакцинація
ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу
13:36
Василь Поворознюк
Благословляв "приєднання" Луганська до РФ: митрополиту УПЦ МП Василю Поворознюку оголосили підозру
13:20
Марія Захарова
Росія пригрозила "болісними заходами" в разі конфіскації активів РФ
13:16
РФ обстріляла Херсон з артилерії: загинуло двоє людей
13:16
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
У соцмережах обурилися через пісню Alyona Alyona та Jerry Heil для Нацвідбору Євробачення-2024
13:05
"Я був у ТЦК": Притула розповів, що думає про законопроєкт про мобілізацію
12:57
суд, суддя
Вища рада правосуддя звільнила 325 суддів за минулий рік
12:49
Огляд
дрон Titan Falcon
Що таке Titan Falcon – дрон ЗСУ, який надрукували на 3D-принтері
12:47
Оновлено
Сунак приїхав до Київа
Безпекова угода та пакет допомоги: прем'єр Британії Сунак приїхав до Києва
12:29
Кирило Буданов
Буданов розповів про нову військово-морську базу, на яку РФ планує перекинути кораблі з Криму
12:11
Наталія Гуменюк
Гуменюк розповіла, чому РФ вже тиждень не виводить у Чорне море ракетоносії
12:03
Ексклюзив
прощання з Віталієм Білоножко
У Києві попрощалися з народним артистом України Віталієм Білоножком
12:00
OPINION
Михайло Басараб
Чому національна безпека — суперпріоритет
11:58
Майкл Джексон
Названа дата виходу фільму про Майкла Джексона, головну роль у якому зіграв племінник зірки
11:51
Ексклюзив
Росія всіляко сприяє єменським хуситам, - генерал-лейтенант Романенко
11:49
Еліна Світоліна
Українки встановили рекорд на Australian Open
11:49
електроенергія, світло ЛЕП
Через негоду знеструмлено 229 населених пунктів у 6 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 12 січня
11:46
Ірландія пообіцяла не відправляти українських біженців додому, поки не закінчиться війна
11:30
Кирило Буданов
Буданов пояснив, що заважає наступальним операціям України та РФ на фронті
11:28
безпілотник
Британська розвідка назвала найефективнішу зброю, якою ЗСУ нищать ворожу техніку на Херсонщині
11:19
санкції проти Росії
Росія обходить санкції щодо виробництва зброї завдяки компонентам американських і китайських компаній, - Politico
10:56
Кадр з фільму "Аватар"
Зірка "Аватара" Сем Вортінгтон розповів, коли почнуться зйомки четвертого фільму франшизи
10:52
Ексклюзив
Білий дім
Згурець проаналізував, чи могли б США діяти таким же рішучим способом проти РФ, захищаючи Україну, як у Ємені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV