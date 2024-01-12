Росія виготовляє більше боєприпасів, проте їх якість погіршується, - Буданов
РФ з кінця минулого літа почала збільшувати кількість виготовлення боєприпасів, однак їх якість стає гіршою в порівнянні з минулими роками
Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Le Monde.
"Якщо порівнювати з попередніми роками, то з кінця літа 2023 року спостерігаємо збільшення кількості виготовлених Росією боєприпасів. Водночас відзначаємо зниження якості цих снарядів", - сказав він.
Також очільник розвідки зазначив: існувала думка про те, що Москва має слабку економіку, але сильну армію. Однак виявилося, що навпаки.
Також голова ГУР МО вважає, що санкцій проти РФ зараз недостатньо. На його думку, обмеження повинні були б зачепити основні сектори російської економіки, а саме: енергетику, металургію і фінансову систему.
Він також додав, що українські Сили оборони потребують більше снарядів і артилерійських систем, зазначивши, що мова йде не лише про сучасні технології, а й про старі, які вже не використовують.
"Ті, хто за кордоном вважає, що "втомився" від України, доведеться піклуватись про московитів, коли вони прийдуть займати їхні власні території. Росія веде війну не лише проти України. Вона веде війну проти НАТО, про що з самого початку твердить їхня пропаганда", - сказав Буданов.
- В інтерв'ю Кирило Буданов також розповів, що через українські атаки Криму РФ намагається створити військово-морську базу на окупованій території Грузії.
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