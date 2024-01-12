Буданов розповів про нову військово-морську базу, на яку РФ планує перекинути кораблі з Криму
Очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що через українські атаки Криму РФ намагається створити військово-морську базу на окупованій території Грузії
Про це Буданов повідомив у інтерв'ю виданню Le Monde.
Очільник ГУР наголосив, що Україна у 2023 році не лише здійснила перші висадки на територію тимчасово окупованого Криму, які "дехто вважав їх неможливими", а й регулярно атакує російський військовий флот на півострові. Тож росіяни вирішили перекинути свої морські сили на південний схід.
"Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - заявив Буданов.
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Він вважає, що операції України в Криму дають надію людям, які опинилися під російською окупацією після анексії.
"Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", - сказав керівник ГУР.
Крім того, за словами Буданова, північна частина Чорного моря, як і газовидобувні платформи, перебуває під контролем України.
"Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики", - додав він.
- Раніше речник Військово-Морських сил ЗСУ капітан ІІІ рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що у 2023 році Сили оборони України знищили щонайменше шість кораблів і катерів Чорноморського флоту РФ і до 700 окупантів, які були особовим складом на цих суднах.
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