Буданов розповів про нову військово-морську базу, на яку РФ планує перекинути кораблі з Криму

Про це Буданов повідомив у інтерв'ю виданню Le Monde.

Очільник ГУР наголосив, що Україна у 2023 році не лише здійснила перші висадки на територію тимчасово окупованого Криму, які "дехто вважав їх неможливими", а й регулярно атакує російський військовий флот на півострові. Тож росіяни вирішили перекинути свої морські сили на південний схід.

"Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії", - заявив Буданов.

Читайте також: Удари по портах тимчасово окупованому Криму змусили Росію передислокувати свої кораблі Чорноморського флоту подалі від небезпеки

Він вважає, що операції України в Криму дають надію людям, які опинилися під російською окупацією після анексії.

"Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки", - сказав керівник ГУР.

Крім того, за словами Буданова, північна частина Чорного моря, як і газовидобувні платформи, перебуває під контролем України.

"Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики", - додав він.