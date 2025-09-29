"Росія випробовує, як далеко вона може зайти", - Зеленський про порушення повітряного простору країн НАТО
Президент України Володимир Зеленський прокоментував останні порушення Росією повітряного простору країн НАТО, назвавши їх "випробуванням не лише для Польщі, а й для всього Альянсу"
Таке припущення висловив президент України Володимир Зеленський на Варшавському форумі з безпеки, повідомляє Офіс президента України.
Володимир Зеленський зазначив, що російська атака дронами на Польщу, інциденти з російськими БПЛА в Північній Європі та порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії, в якому вони пробули 12 хв, стало перевіркою для НАТО.
Зеленський також наголосив на використанні танкерів у Балтійському морі для запуску дронів, що призвело до "серйозних порушень порядку в Північній Європі". За його словами: "вони не повинні мати можливості вільно діяти в Балтійському морі".
Президент України підкреслив, що дії Росії є фактично військовою активністю проти європейських країн і наголосив: "Європа має право закривати протоки та морські шляхи, щоб захистити себе".
Він також попередив про можливе погіршення ситуації в Грузії та Білорусі та наголосив на важливості підтримки Молдови після виборів.
"Ось чому ми не можемо дозволити собі втратити жодного дня чи жодної країни. Після виборів у Молдові ми повинні продовжувати підтримувати Молдову. Найскладніше завдання — виправдати очікування виборців", - сказав Зеленський.
Він додав, що Україна очікує найближчим часом на 19-й пакет санкцій Євросоюзу, який має бути сильним, щоб тиснути на Росію та показати Америці, що Європа робитиме не менше, ніж США й президент Дональд Трамп. Також Європі необхідно набагато швидше використовувати російські активи для оборони та відбудови України.
Окремо Володимир Зеленський подякував Польщі та присутньому на форумі прем'єр-міністру країни Дональду Туску за багаторічну підтримку України на шляху до Євросоюзу. Глава держави наголосив, що членство у Європейському Союзі є частиною гарантій безпеки для України й для всього східного флангу, адже геополітичний вакуум – це завжди запрошення до російської агресії.
- 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії.
- 28 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія використовує свій танкерний флот для запуску та управління дронами в Європі.
