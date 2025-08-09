Росія вночі атакувала дронами Харківщину: постраждали люди, є руйнування
У ніч на 9 серпня російські війська атакували безпілотниками низку населених пунктів Харківщини, внаслідок чого постраждало 6 людей, серед них - дитина
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області в telegram-каналі.
Ворог атакував населені пункти Харківської області, внаслідок чого виникли пожежі, є постраждалі серед мирного населення.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що за попередніми даними, з 01:00 до 02:00 росіяни застосували 22 БПЛА "Герань-2".
Богодухівський район
На території лікарні у селищі Золочів зайнялася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі. Інформації про постраждалих не надходило.
Чугуївський район
Російські війська дроном атакували селище Клугіно-Башкирівка, внаслідок чого сталися пожежі у квартирах 4-поверхового житлового будинку. Постраждало 6 осіб, серед них - 1 дитина.
"Двох постраждалих госпіталізували з Чугуївського району. Зокрема, в реанімації перебуває 15-річна дівчинка. У неї множинні травми, опіки. Дівчина – в комі, на апараті штучної вентиляції легенів", - написав голова ОВА Синєгубов.
Ізюмський район
У місті Балаклія внаслідок удару БПЛА сталось загоряння адміністративної будівлі та приватного будинку.
У селищі Калинове Борівської громади горіли будівлі навчального закладу та клубу.
За даними ДСНС обійшлося без постраждалих.
Купʼянський район
У селищі Шевченкове палали класи у навчальному закладі, гуртожиток іншого навчального закладу, гаражі та автівки.
Внаслідок атаки у селищі Одрадне Шевченківської громади пошкоджено дах зерносховища, горіло розлите паливо.
Повідомляється, що у селищі Млинки Шевченківської громади горіла будівля лікувального закладу та господарча споруда.
- У суботу вранці, 9 серпня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого є постраждалі.
