Росія вночі атакувала дронами Харківщину: постраждали люди, є руйнування

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області в telegram-каналі.

Ворог атакував населені пункти Харківської області, внаслідок чого виникли пожежі, є постраждалі серед мирного населення.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував, що за попередніми даними, з 01:00 до 02:00 росіяни застосували 22 БПЛА "Герань-2".

Богодухівський район

На території лікарні у селищі Золочів зайнялася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі. Інформації про постраждалих не надходило.

Чугуївський район

Російські війська дроном атакували селище Клугіно-Башкирівка, внаслідок чого сталися пожежі у квартирах 4-поверхового житлового будинку. Постраждало 6 осіб, серед них - 1 дитина.

"Двох постраждалих госпіталізували з Чугуївського району. Зокрема, в реанімації перебуває 15-річна дівчинка. У неї множинні травми, опіки. Дівчина – в комі, на апараті штучної вентиляції легенів", - написав голова ОВА Синєгубов.

Ізюмський район

У місті Балаклія внаслідок удару БПЛА сталось загоряння адміністративної будівлі та приватного будинку.

У селищі Калинове Борівської громади горіли будівлі навчального закладу та клубу.

За даними ДСНС обійшлося без постраждалих.

Купʼянський район

У селищі Шевченкове палали класи у навчальному закладі, гуртожиток іншого навчального закладу, гаражі та автівки.

Внаслідок атаки у селищі Одрадне Шевченківської громади пошкоджено дах зерносховища, горіло розлите паливо.

Повідомляється, що у селищі Млинки Шевченківської громади горіла будівля лікувального закладу та господарча споруда.