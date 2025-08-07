Росія вранці 7 серпня запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
Уранці четверга, 7 серпня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 10:00 з’явилася інформація про ворожі ударні БПЛА, які рухалися з Донеччини на Дніпровщину.
За пів години Повітряні сили попередили про дрони, що рухалися з Курської області РФ на Сумщину.
О 10:39 повідомлялося, що група "шахедів" перебуває на південному сході Дніпровщини та рухається курсом на Синельникове та Дніпро.
"Група "шахедів" на північному сході Сумщини курсом на захід!", - написали Повітряні сили о 10:40.
За 15 хвилин повідомлялося про ворожі БПЛА, які рухалися з Бєлгородської області РФ на Харківщину.
Об 11:14 ПС повідомили про нову групу "шахедів" з Курської області курсом на Сумщину.
Станом на 11:55 повідомлялося про:
- БПЛА у центрі Сумщини, курсом на південний захід.
- БПЛА на сході Чернігівщини, курсом на захід.
- Ворожий розвідувальний БПЛА північніше Чернігова.
Новина доповнюватиметься…
