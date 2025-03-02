Росія запустила ІПСО, щоб зіпсувати відносини України з Азербайджаном та Вірменією, - ГУР
У вірменському інформаційному просторі, зокрема в телеграм-каналах, поширюються фейкові звинувачення на адресу української військової розвідки у начебто спробі сприяти початку збройного конфлікту між Азербайджаном та Вірменією
Про це інформує Генеральне управління розвідки МО України.
Як зазначається, поширювачі дезінформації зокрема у вірменських телеграм-каналах обґрунтовують, що нібито нова азербайджансько-вірменська війна примусить Росію відкрити так званий другий фронт, а отже розпорошити свої військові сили, що буде на користь Україні.
Основою для інформаційної операції стала фейкова доповідь нібито від ГУР МО України на ім’я заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.
У розвідці підкреслили, що поширюваний папірець містить низку грубих помилок, наприклад, "Їван" замість Іван, "СДР" замість ЄДРПОУ та інші. Також цей документ не відповідає вимогам оформлення офіційних документів України.
"Проведення вказаної інформаційної операції спрямоване на дискредитацію України та погіршення українсько-вірменських і українсько-азербайджанських відносин, що вигідно передусім для держави-агресора Росії", - наголошують в українській розвідці.
- Нещодавно повідомлялося, що російські окупанти поширюють чергову дезінформацію про нібито підготовку Україною терактів у країнах Європи, щоб "зірвати переговори про мир". Курує цю інформаційну операцію поплічник російського диктатора Сергій Наришкін.
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