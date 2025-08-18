Росія запустила по Україні дрони: ситуація вночі 19 серпня
Ввечері понеділка, 18 серпня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
О 19:57 повідомлено про загрозу ударних БПЛА в Чернігівській області.
О 21:32 зафіксовано ударний ворожий БПЛА на півночі Сумщини, який рухався південним курсом у напрямку Полтавщини.
О 21:58 виявлено групу ударних БПЛА на Сумщині, що прямували на південь.
О 22:25 зафіксовано групи ударних БПЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.
О 22:56 повідомлено про рух груп ворожих БПЛА: на півночі, сході та півдні Сумщини у напрямку Полтавщини; на межі Дніпропетровщини та Харківщини з вектором на північний захід (Полтава); а також на Чернігівщині з курсами південним і західним.
Новина доповнюватиметься...
