Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росія запустила по Україні дрони: ситуація вночі 19 серпня

Росія запустила по Україні дрони: ситуація вночі 19 серпня

Ксенія Золотова
18 серпня, 2025 понедiлок
23:06
Війна з Росією шахед

Ввечері понеділка, 18 серпня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed

Зміст

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

О 19:57 повідомлено про загрозу ударних БПЛА в Чернігівській області.

О 21:32 зафіксовано ударний ворожий БПЛА на півночі Сумщини, який рухався південним курсом у напрямку Полтавщини.

О 21:58 виявлено групу ударних БПЛА на Сумщині, що прямували на південь.

О 22:25 зафіксовано групи ударних БПЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.

О 22:56 повідомлено про рух груп ворожих БПЛА: на півночі, сході та півдні Сумщини у напрямку Полтавщини; на межі Дніпропетровщини та Харківщини з вектором на північний захід (Полтава); а також на Чернігівщині з курсами південним і західним.

Новина доповнюватиметься...

Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км
Автор Анатолій Буряк
17 серпня, 2025 неділя
З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
Трамп і Путін
Автор Ірена Моляр
18 серпня, 2025 понедiлок
Є три версії, чому Трамп не може домовитися з Путіним, - Краєв
долар євро валюта обмін
Автор Зіновія Воронович
18 серпня, 2025 понедiлок
Чого чекати від валютного курсу восени та чи варто переводити заощадження в євро
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
19 серпня
00:11
Оновлено
Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Білому домі з європейськими лідерами та генсеком НАТО Марком Рютте
У Білому домі завершилася зустріч Зеленського і Трампа з європейськими лідерами, але переговори можуть продовжитися
2025, понедiлок
18 серпня
23:37
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон та Дональд Трамп у Білому домі
Зеленському вдалося стримувати себе, а президенти були приязні один до одного, - журналістка Ульяновська з Вашингтону
23:29
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Гарантіями безпеки для України є три складові, - Кривонос
23:21
Армія РФ просунулася на Донеччині, Запоріжжі та біля адмінкордону з Дніпровщиною, - DeepState
22:24
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 133 бої: найбільше ворожих атак на Покровському та Лиманському напрямках
22:17
Ексклюзив
Володимир Омелян
Очевидно, що мова між Україною та РФ йтиме про заморозку на лінії бойового зіткнення, - дипломат Омелян
21:35
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Тональність розмови стала зовсім іншою, - Огризко про зустріч Зеленського і Трампа
21:10
Володимир Зеленський виступає у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
"Мають бути за безпечних умов": Зеленський під час зустрічі з Трампом висловився про можливість виборів в Україні
21:09
Американський журналіст Браян Ґленн
Журналіст, який критикував Зеленського за відсутність костюма під час зустрічі з Трампом у лютому, попросив у нього вибачення
21:02
Оновлено
"Кудрівка" - "Полтава" 3:1 (17.08.2025)
УПЛ: "Кривбас" переміг "Зорю", результати інших матчів 2-го туру
20:14
спека
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 19 серпня
20:08
Ексклюзив
Артем Бронжуков
Трамп прагне тет-а-тет з Зеленським протиснути вигідну позицію і представити її в широкому колі як спільну, - аналітик Бронжуков
20:00
OPINION
Зеленський відмовиться від пропозиції Путіна. Головне — як він це зробить
19:58
Україна ЄС
Вступ до ЄС: Свириденко каже, що Київ буде готовий розпочати перемовини за всіма кластерами до кінця року
19:43
Володимир Зеленський
Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю з Трампом
19:40
Ексклюзив
Максим Буткевич
Я дуже радий, що у нас справді до російських полонених ставляться інакше, - правозахисник Буткевич
19:37
мобілізація
Директор ДБР Сухачов сподівається, що спрощений механізм повернення з СЗЧ продовжать і після 30 серпня
19:26
Оновлено
РФ 18 серпня вдарила по Харкову, Запоріжжю, Одесі та Сумах: є загиблі й постраждалі
19:18
Ексклюзив
Логістику РФ можна легко перерізати: Defense Express про Запорізький напрямок
19:09
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
19:02
Ексклюзив
У Вашингтоні під стінами Білого дому відбулася акція на підтримку України
18:38
Аналітика
Чи повернуться вертольоти в небо війни?
18:31
Микола Княжицький
Якщо Путіна не покарати, наступною буде Польща, - Княжицький польським ЗМІ
18:25
Ексклюзив
Трамп і Путін
Еволюція позиції Трампа не на нашу користь, - дипломат Шамшур
18:11
РФ вдарила по пожежній частині у Костянтинівці
Росіяни вдарили по пожежній частині у Костянтинівці: поранено двох рятувальників
18:06
Крістен Міхал
Прем'єр Естонії заявив, що Україні потрібні гарантії безпеки, максимально наближені до пункту про колективну оборону НАТО
18:03
Ексклюзив
окупанти орки війська рф
За нинішніх умов бої на Донеччині триватимуть ще мінімум 1,5 року, - військовий експерт Селезньов
18:00
OPINION
Якщо Україні нав’яжуть переговори про укладення миру, процес може тривати довго
17:55
Огляд
ПСЖ - володар Суперкубка УЄФА 2025
ПСЖ здобув Суперкубок УЄФА, "спадкоємець" Усика переміг нокаутом, а Дюплантіс знову побив рекорд. Головні новини світового спорту за тиждень
17:33
діти, повернення дітей, окупація
Дехто ставав свідком жорстоких катувань рідних: Україна повернула з окупованих територій 12 дітей
17:32
Ексклюзив
У Баку створили Стіну Пам'яті загиблих захисників України
"Нам є, що там робити": політолог Буряченко про перспективи політики України на Південному Кавказі
17:29
Сумський державний університет
Унаслідок російського обстрілу зруйновано Сумський державний університет. Співробітники евакуюють обладнання
17:28
Зеленський - Келлог
Зеленський у Вашингтоні зустрівся з Келлогом
17:27
лікарі
В Україні запустять програму щорічного чекапу: які обстеження зможуть безоплатно пройти люди 40+
17:18
Оновлено
нафтопровід "Дружба"
Удари українських дронів повністю зупинили роботу нафтопроводу "Дружба": в Угорщині розкритикували атаку, Сибіга порадив скаржитися Москві
16:59
Світлана Гринчук
До початку опалювального сезону заплановано накопичити 13,2 млрд кубометрів газу, - Міненерго
16:55
на фото Денис Шмигаль
Шмигаль заявив, що різкого скорочення української армії після війни не буде
16:29
У Києві чоловік порізав собі руку на збірному пункті ТЦК: проводиться службова перевірка
16:25
Ексклюзив
Максим Буткевич
Дуже сподіваюся повернутися до правозахисту, - Максим Буткевич
16:18
Свириденко анонсувала дозвіл на виїзд чоловіків до 22 років за кордон
Більше новин
