Росія запустила по Україні дрони: ситуація вночі 19 серпня

О 19:57 повідомлено про загрозу ударних БПЛА в Чернігівській області.

О 21:32 зафіксовано ударний ворожий БПЛА на півночі Сумщини, який рухався південним курсом у напрямку Полтавщини.

О 21:58 виявлено групу ударних БПЛА на Сумщині, що прямували на південь.

О 22:25 зафіксовано групи ударних БПЛА на сході Дніпропетровщини, курсом на Павлоград.

О 22:56 повідомлено про рух груп ворожих БПЛА: на півночі, сході та півдні Сумщини у напрямку Полтавщини; на межі Дніпропетровщини та Харківщини з вектором на північний захід (Полтава); а також на Чернігівщині з курсами південним і західним.

