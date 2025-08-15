Росія запустила по Україні розвідувальні дрони: на Київщині спрацювала ППО
Росія вдень п'ятниці, 15 серпня, запустила по території України розвідувальні безпілотники
Про це інформують Повітряні сили.
Вказано, що станом на 11:38 ворожі розвідувальні дрони були на півночі Київської, сході та в центрі Чернігівської, сході та півночі Сумської, сході Харківської областей.
О 12:14 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні зафіксували БПЛА. Працювали Сили ППО.
Новина доповнюватиметься...
