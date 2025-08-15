Росія запустила по Україні розвідувальні дрони: на Київщині спрацювала ППО

Про це інформують Повітряні сили.

Вказано, що станом на 11:38 ворожі розвідувальні дрони були на півночі Київської, сході та в центрі Чернігівської, сході та півночі Сумської, сході Харківської областей.

О 12:14 у Київській ОВА повідомили, що в регіоні зафіксували БПЛА. Працювали Сили ППО.

Новина доповнюватиметься...