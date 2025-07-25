Росіянам доведеться витратити багато зусиль на просування до Покровська з різних напрямків, - Згурець

Про це в ефірі Еспресо заявив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Знаємо, що Покровськ - відрізок фронту це 100 км з загальної лінії 1200-1500 км, залежно від того, як рахувати. Покровськ розташований на перехресті важливих залізничних і автомобільних доріг, зокрема на трасі, яка веде до Павлограда у сусідній Дніпропетровській області, там до адмінкордону 20 км. І колись Покровськ вважали таким важливим хабом для лінії оборони. Зараз тут вже не питання хабу, а якраз саме важливої ділянки оборони, яка разом там з Покровськом, Мирноградом, Слов'янськом і Краматорськом вкрай важлива для противника, аби протиснутися до цієї лінії оборони, а завдання наших Сил оборони не допустити просування противника", - сказав він.

Згурець нагадав, що ще сім місяців тому були повідомлення, що ворог підійшов до Покровська на відстань до трьох кілометрів, але відтоді ситуація змінювалася.

"Ми пам'ятаємо, що була динаміка з нашою обороною, коли були тоді перекинуті на південні ділянки Покровська нові підрозділи з використанням значної кількості наших дронарів, які унеможливили просування противника і сім місяців ворог шукав різні варіації наступу на Покровськ", - додав експерт.

Він наголосив, що фронтальні просування були неможливі, і ворог вдався до такої тактики, як це було з Авдіївкою, сформувати кліщі з різних напрямків, аби ускладнити логістику для того, аби унеможливити оборону Покровська.

"Знаємо, що до Покровська веде вісім доріг, включно зі залізничними. Зараз через просування ворога є три базові лінії сполучення, які використовують наші військові з цих восьми. Якщо ми зараз подивимося на мапу, це є траса "Покровськ-Павлоград", траса "Покровськ-Гришине", дещо вище, і "Покровськ-Родинське", далі на Добропілля", - сказав Згурець.

Експерт додав, що всі ці траси зараз перебувають під ударами російської артилерії, з використанням російських дронів, і, власне, жоден з цих напрямків зараз не можна вважати безпечним.

"Ворог зараз робить ставку на те, аби ускладнити логістику, ускладнити оборону Покровська. Знаємо, що з усіх цих напрямків ворог намагається протискатися. Є відео, де ворог з використанням ДРГ заходить за 8 км до Покровська через населений пункт Звірове. Там була ускладнена наша оборона, де ворог використовував якраз і перевагу в живій силі з використанням КАБів і навіть хімічної зброї, про що говорила 68-ма окрема єгерська бригада, що такі випадки досить часто трапляються і в таких умовах важко тримати оборону", - зазначив він.

Згурець додав, що зараз оборона тримається і противнику доведеться витратити багато зусиль на просування до Покровська з різних напрямків.

"У будь-якому разі ситуація залишається непростою і навіть по деяких напрямках критичною. Чітко прогнозувати наслідки неможливо, тому що врахувати всі фактори у бойових діях дійсно неможливо з огляду на те, що вони змінюються. Якщо навіть, припустимо, про те, що буде далі, якщо наші військові будуть ухвалювати рішення вирівнювати лінію оборони і полишати Покровськ, то насправді такі сценарії можливі, але розуміємо, що Генштаб до таких кроків вдається, хіба що в останню чергу, з усіма ризиками", - наголосив експерт.

Він ще зауважив, що є нові лінії оборони, які розташовані десь за 20 км від тієї лінії зіткнення, де йдуть зараз бойові дії.

"І осінтери називають ці нові лінії оборони шедевром фортифікації, тому що вони побудовані з урахуванням нових вимог. Там є і колючий дріт, і протитанкові рови, і зуби дракона. Це все те, що унеможливлює просування противника фронтально - таку лінію оборони взяти неможливо. Просування по цих напрямках для противника неможливе, якщо українська сторона використає всі свої можливості, які стосуються раціональної оборони, використання переваги в побудові активної оборони і мінімізації всіх тих переваг, які зараз має противник на лінії фронту, використовуючи в тому числі і ефективно зразки української зброї", - підсумував Згурець.