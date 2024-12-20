Росіяни атакували Костянтинівку, Лиман і Покровськ: загинула жінка, 4 поранених
У п'ятницю, 20 грудня, російська окупаційна армія атакувала Костянтинівку, Лиман і Покровськ на Донеччині. Внаслідок обстрілів загинула жінка, 4 людини отримали поранення
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За даними слідства, 20 грудня о 04:40 росіяни атакували багатоповерхівку в Костянтинівці ймовірно за допомогою ФАБ-250, оснащених уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК).
З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники деблокували тіло 75-річної жінки.
Крім того, о 7:00 окупанти обстріляли з артилерії Лиман, внаслідок чого на території гаражного кооперативу дістав тілесні ушкодження 51-річний чоловік. Його доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненнями голови й грудної клітини.
Також троє чоловіків отримали поранення через ворожі атаки у Покровську. У них діагностували травму голови, різані рани тіла, осколкові поранення плеча й стегна.
"У населених пунктах пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, гаражі, складські приміщення", – додали правоохоронці.
- Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій 20 грудня потрапили під російський обстріл у Покровському районі Донецької області. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено піротехнічний автомобіль.
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