Росіяни атакували Костянтинівку, Лиман і Покровськ: загинула жінка, 4 поранених

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 20 грудня о 04:40 росіяни атакували багатоповерхівку в Костянтинівці ймовірно за допомогою ФАБ-250, оснащених уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК).

З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники деблокували тіло 75-річної жінки.

Крім того, о 7:00 окупанти обстріляли з артилерії Лиман, внаслідок чого на території гаражного кооперативу дістав тілесні ушкодження 51-річний чоловік. Його доставили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненнями голови й грудної клітини.

Також троє чоловіків отримали поранення через ворожі атаки у Покровську. У них діагностували травму голови, різані рани тіла, осколкові поранення плеча й стегна.

"У населених пунктах пошкоджено багатоквартирні й приватні будинки, гаражі, складські приміщення", – додали правоохоронці.