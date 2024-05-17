Росіяни атакували Одещину ракетами: 5 людей поранено, спалахнула пожежа
У п'ятницю, 17 травня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по території Одещини, 5 людей поранено. Унаслідок влучання спалахнула пожежа
Про це написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі.
"В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура", - заявив він.
За словами очільника ОВА, за останньою інформацією відомо про пʼятьох постраждалих. Він додав, що троє людей із пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці.
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Удень 17 травня росіяни завдали кількох ударів по Харкову. Відомо про двох загиблих і понад десяток постраждалих мирних жителів міста.
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