Росіяни атакували Одещину ракетами: 5 людей поранено, спалахнула пожежа

Про це написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер на своєму Telegram-каналі.

"В Одеському районі на місці влучання однієї з ракет сильна пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура", - заявив він.

За словами очільника ОВА, за останньою інформацією відомо про пʼятьох постраждалих. Він додав, що троє людей із пораненнями ушпиталені, ще двом допомога була надана на місці.