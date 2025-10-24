Росіяни атакували середмістя Херсону із РСЗВ: 3 людини загинули, 19 поранено

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, під ворожий обстріл потрапили житлові квартали міста. Серед постраждалих є 16-річний підліток. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів.

Постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак.

Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

Станом на 10:20 підтверджено загибель ще однієї жінки. Відповідно кількість загиблих від масованого обстрілу Херсона зросла до трьох, поранених - до 14.

Станом на 11:05 кількість постраждалих через обстріл Корабельного району збільшилась до 19.

"До лікарні з мінно-вибуховими травмами та контузіями звернулися 58-річна жінка та 36-річний чоловік. Під час ворожої атаки вони перебували у маршрутному таксі. Лікуватимуться амбулаторно", - повідомили в Херсонській ОВА.