Росіяни атакували середмістя Херсону із РСЗВ: 3 людини загинули, 19 поранено
Вранці у п'ятницю, 24 жовтня, російська армія атакувала Корабельний район Херсона з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атаки загинули троє людей, 19 поранено
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.
За даними слідства, під ворожий обстріл потрапили житлові квартали міста. Серед постраждалих є 16-річний підліток. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів.
Постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак.
Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.
Станом на 10:20 підтверджено загибель ще однієї жінки. Відповідно кількість загиблих від масованого обстрілу Херсона зросла до трьох, поранених - до 14.
Станом на 11:05 кількість постраждалих через обстріл Корабельного району збільшилась до 19.
"До лікарні з мінно-вибуховими травмами та контузіями звернулися 58-річна жінка та 36-річний чоловік. Під час ворожої атаки вони перебували у маршрутному таксі. Лікуватимуться амбулаторно", - повідомили в Херсонській ОВА.
- У четвер ввечері, 23 жовтня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Кропивниччині під ударом була критична інфраструктура.
