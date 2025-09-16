"Росіяни будують додаткові локації для запуску "шахедів": експерт Криволап назвав кількість БПЛА, які ворог планує запускати вже з жовтня

Про це в етері Еспресо розповів авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

"В червні росіяни виробляли "шахеди" на трьох заводах в Єлабузі, іжевський "Купол" й ще одне підприємство в Тулі. В середньому ці підприємства випускали в середньому 2700 БПЛА щомісяця. Тобто, 90 "шахедів" щодоби. Відповідно, з цим проходили всі масштабні атаки росіян, коли вони накопичували кількість БПЛА і потім завдавали удару по території України", - розповів Криволап.

За словами експерта, окупанти до кінця року збираються збільшити кількість виробництва "шахедів" до 200 одиниць на добу. Вони активно модернізують і облаштовують локації для запуску БПЛА, адже, вже давно обрали "шахеди" як основну зброю для повітряних атак України.

"До кінця жовтня вони збираються вийти на цифру 4000 БПЛА щомісяця. І можна було б скептично до цього відноситись, втім, всі фактори вказують на те, що ці обʼєми виробництва цілком реальні й росіяни збираються на них вийти. Тобто, до кінця року вони збираються виробляти понад 200 "шахедів" на добу. Про це відомо нашій розвідці й журналістам різних видань. Це схоже на правду, бо росіян будують додатково 11 локацій навколо кордону з Україною для запуску "шахедів". Ці локації вони збираються використовувати й для того, щоб зберігати там "шахеди" під землею у закритих сховищах й проводити значну більшу кількість пусків. Якщо зараз вони проводять пуски з 6-7 локацій, то до цього вони збираються додати ще 11 таких локацій. Тобто, удари по території України стануть потужнішими й масштабнішими. Росіяни давно вибрали "шахеди" як основну свою зброю для повітряних атак України", - підсумував він.