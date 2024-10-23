Росіяни будують новий склад боєприпасів під Новоросійськом, - Атеш

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.

"Під час розвідки бази навчального центру 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ під Новоросійськом агент "Атеш" зафіксував процес масштабних будівельних робіт. За нашою інформацією рашисти будують закриті склади для боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Атеш

Зазначається, що у теорії, вони мають допомогти роззосередити наявні запаси БК і вберегти їх від ударів українських БПЛА та ракет.

За даними партизанів, об’єкт охороняють десантники та представники ПВК, які перебувають неподалік. Також в околицях розташовані системи ППО С-400 і С-300.

"Ми продовжимо спостерігати за активністю російських військових у регіоні та за процесом будівництва зазначеного об'єкта. Уся інформація буде оперативно передаватися Силам оборони України", - додали в партизанському русі.