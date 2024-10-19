Росіяни дедалі частіше обстрілюють власні населені пункти на Курщині, - Сибіга

Про це він написав у соцмережі Х.

"У Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти. Артилерійські та авіаційні удари без усякої пощади до мирних жителів. Типова російська тактика спаленої землі, яку вони тепер використовують на власних селах і містах", - заявив Сибіга.

Він підкреслив, що Росія нехтує людським життям як за кордоном, так і всередині країни.