Росіяни евакуюють військових із Джанкою та активно відновлюють аеродроми у глибині окупованого Криму, - "Атеш"
Партизани в тимчасово окупованому Криму заявляють, що росіяни розпочали евакуацію своїх військовослужбовців із Джанкою та активне відновлення аеродромів у глибині півострова
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агенти руху із різних підрозділів збройних сил РФ повідомляють, що окупанти розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя. Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське в районі Феодосії та Багерове в районі Керчі.
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"Однак, попри всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах", - зауважили у підпіллі.
"Атеш" наголошує, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак Сил оборони України.
- Увечері 23 травня в різних містах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про влучання в Алушті "в порожній об'єкт сільськогосподарського призначення". Офіційних даних від ЗСУ наразі не булоп.
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