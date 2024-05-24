Росіяни евакуюють військових із Джанкою та активно відновлюють аеродроми у глибині окупованого Криму, - "Атеш"

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агенти руху із різних підрозділів збройних сил РФ повідомляють, що окупанти розпочали евакуацію частини свого особового складу з Джанкоя. Одночасно з цим активними темпами розпочато відновлення та, ймовірно, модернізацію аеродромів у глибині Криму, таких як Кіровське в районі Феодосії та Багерове в районі Керчі.

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"Однак, попри всі зусилля, вони не зможуть незабаром збудувати закриті укриття для своїх літаків. Причина полягає у складних технологічних процесах, високій вартості будівництва та значних часових витратах", - зауважили у підпіллі.

"Атеш" наголошує, що дії окупантів свідчать про прагнення розосередити свої війська та техніку у Криму напередодні нових успішних атак Сил оборони України.