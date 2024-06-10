"Росіяни грають з нами в гру": полковник ЗСУ Селезньов про ураження ЗРК С-400 та С-300 в окупованому Криму

Про це він розповів в етері Еспресо

"Росіяни грають з нами в таку собі гру. Ми знищуємо системи РЛС та пускові установки ЗРК С-300 та С-400 в окупованому Криму. Натомість окупанти намагаються десь ще знайти ці системи й через Кримський міст знову поставити їх до українського півострова. Те, що сталось цієї ночі, є масштабною операцією Сил оборони України. Наші ракетні війська за допомогою ракет Atacms перетворили на купу брухту російські ЗРК С-400 та С-300, а також системи РЛС", - вважає Селезньов.

За словами полковника, окупанти не можуть приховати місця дислокації та переміщення систем ППО в окупованому Криму

"Те, що по окупантах в Криму працювали Atacms є доконаним фактом. В різних куточках Криму, ближче до Чорноморська.Також вибухало неподалік від Євпаторії та Джанкою. До того ж місця загорянь були в чистому полі, що підтверджує інформацію про те, що прилітало саме по пускових установках. Це чудова новина. Оскільки, наша розвідка вчасно отримує верифіковану інформацію щодо місця розміщення ворожих систем ППО. Тому, попри те, що окупанти всіляко намагаються приховати переміщення та місця дислокації систем ППО, ми маємо повну інформацію про їх дії", - додав він.