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Війна з Росією: хроніка
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"Росіяни грають з нами в гру": полковник ЗСУ Селезньов про ураження ЗРК С-400 та С-300 в окупованому Криму

10 червня, 2024 понедiлок
14:49
Війна з Росією Крим ППО ракетний удар окуповані території ЗСУ

Військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезньов наголосив, що після знищення систем ППО та РЛС в окупованому Криму, росіяни намагаються відразу поповнити втрати через Кримський міст

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо

"Росіяни грають з нами в таку собі гру. Ми знищуємо системи РЛС та пускові установки ЗРК С-300 та С-400 в окупованому Криму. Натомість окупанти намагаються десь ще знайти ці системи й через Кримський міст знову поставити їх до українського півострова. Те, що сталось цієї ночі, є масштабною операцією Сил оборони України. Наші ракетні війська за допомогою ракет Atacms перетворили на купу брухту російські ЗРК С-400 та С-300, а також системи РЛС", - вважає Селезньов.

За словами полковника, окупанти не можуть приховати місця дислокації та переміщення систем ППО в окупованому Криму

"Те, що по окупантах в Криму працювали Atacms є доконаним фактом. В різних куточках Криму, ближче до Чорноморська.Також вибухало неподалік від Євпаторії та Джанкою. До того ж місця загорянь були в чистому полі, що підтверджує інформацію про те, що прилітало саме по пускових установках. Це чудова новина. Оскільки, наша розвідка вчасно отримує верифіковану інформацію щодо місця розміщення ворожих систем ППО. Тому, попри те, що окупанти всіляко намагаються приховати переміщення та місця дислокації систем ППО, ми маємо повну інформацію про їх дії", - додав він.

  • У ніч на 10 червня Сили оборони України завдали успішних ударів по зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів у районі Джанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії
  • У партизанському русі "Атеш" повідомили, що російське командування "рекомендує" військовим ППО евакуювати їхні сім’ї із тимчасово окупованого Криму. Це збігається у часі з переміщенням систем ППО загарбників у Білгородську область
Теги:
Крим
ППО
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
Кримський міст
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