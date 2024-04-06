Росіяни КАБами атакували Борову на Харківщині: зруйновано будівлю Укрпошти
Російська армія у суботу, 6 квітня, вдарила по селищу Борова Харківської області керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого зазнала пошкоджень будівля Укрпошти
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Вказано, що окупанти атакували Борову Ізюмського району близько 10:00. Росіяни вдарили КАБами по цивільній інфраструктурі населеного пункту.
"На щастя, без постраждалих. Зруйновано двоповерхову будівлю Укрпошти, будівлю перукарні та ветеринарної аптеки", - зазначив Синєгубов.
Фото: t.me/synegubov
Фото: t.me/synegubov
- У ніч на 6 квітня росіяни запустили кілька груп "шахедів" та ракети. У Харкові пролунали вибухи, є влучання, загинули 7 людей, ще 11 поранені. На Київщині працювала ППО. Вибухи було чутно також у Запоріжжі. Є влучання на Херсонщині та Донеччині.
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