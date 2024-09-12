Росіяни хочуть підійти до Покровська по флангах, - офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Цехоцький

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Покровському напрямку надзвичайно складна. Ворог розпочав штурми з 6 ранку, залучивши новітню важку бронетехніку, зокрема, БМП-3, танки та бойові машини десанту. Під час першого штурму ворог використав 20 одиниць техніки, потім - 11. Наразі бої тривають", - зауважив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї окремої мотопіхотної бригади, на Покровський напрямок ворог кинув регулярні повітряно-десантні війська РФ.

"Росіяни хочуть підійти до Покровська з флангів, зокрема, з боку Мирнограда та Селидового. Оскільки в лоб у них не вийшло, вони жорстко отримали по зубах. Кажу про смугу оборони нашої бригади - це південні фланги, не буду називати населені пункти, але ситуація дуже важка", - наголосив Цехоцький.

Російський ворог перебив водопостачання до Покровська Донецької області. Через атаку не працює модульна фільтрувальна станція, відновити її роботу наразі неможливо.











